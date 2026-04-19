«Краснодар» вырвал ничью в матче против «Балтики»

Матч, в рамках которого встретились «Краснодар» и «Балтика», завершился вничью.
Счет в первом тайме открыл игрок «Балтики» Мингиян Бевеев. Во втором тайме сравнял Хуан Боселли, затем «Балтику» вывел вперед Максим Петров. Счет опять стал равным в добавочное время второго тайма после гола Жубала.
У «Краснодара» по итогам матча 54 очка. Он занимает вторую строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги, уступая «Зениту». Третье место занимает «Локомотив», четвертое «Балтика».
23 апреля «Краснодар» сыграет со «Спартаком», «Балтика» с «Ахматом».
Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.