IRNA: Иран отказался участвовать во втором раунде переговоров с США

Иран решил не участвовать во втором раунде переговоров с Соединенными Штатами Америки. Об этом сообщает иранское агентство IRNA со ссылкой на источник.
По словам собеседника агентства, для конструктивного диалога «нет явных перспектив».
Иран объяснил свое решение «чрезмерными требованиями Вашингтона, нереалистичными ожиданиями, постоянными изменениями позиции, неоднократными противоречиями».
На решение республики отказаться от переговоров также оказала влияние морская блокада США, которую Иран расценивает как нарушение режима прекращения огня, говорится в материале.
Президент США Дональд Трамп говорил, что переговоры Вашингтона и Тегерана пройдут в Исламабаде 20 апреля. Он утверждает, что Белый дом предлагает «разумную и справедливую сделку». При этом он предупредил, что в случае отказа от переговоров США готовы нанести удары по электростанциям и мостам на территории Ирана.
Делегацию американцев на переговорах возглавит лично вице-президент Джей Ди Вэнс.
В случае отказа от сделки американский лидер заявил, что США планируют разрушить все мосты и электроподстанции Ирана.