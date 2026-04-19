IRNA: Иран отказался участвовать во втором раунде переговоров с США

Президент США Дональд Трамп говорил, что переговоры Вашингтона и Тегерана пройдут в Исламабаде 20 апреля. Он утверждает, что Белый дом предлагает «разумную и справедливую сделку». При этом он предупредил, что в случае отказа от переговоров США готовы нанести удары по электростанциям и мостам на территории Ирана.