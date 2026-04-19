В Новгородской области нашли туфли XII века с надписями

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 19 апреля. /ТАСС/. Ученые Новгородского государственного университета (НовГУ) исследовали кожаные изделия XII-XV веков из раскопок в Старой Руссе и обнаружили, что жители средневекового города маркировали свою обувь буквами. На трех фрагментах мягких выворотных туфель второй половины XII века вырезаны надписи «NO», «П “и “КН”, сообщили ТАСС в Центре археологических исследований НовГУ.
«Можно осторожно предположить существование в это время локальной традиции маркировки обуви, при которой владельцы использовали не какие-либо знаки, а именно буквы. Нужно заметить, что 38 из 58 найденных на момент исследования берестяных грамот в Старой Руссе датируются второй половиной XII века. Меченые буквами туфли — дополнительное свидетельство использования письменности в быту», — отметили авторы исследования.
Ученые также изучили 24 подошвы обуви XVII-XIX веков из поздних напластований Соборной площади Старой Руссы. Клейма разделили на две группы. Первая — линии, нанесенные на подошвы в области свода стопы, которые встречаются на женской обуви с наружным каблуком — крокулем, получившей распространение в конце XVI — начале XVII века. Вторая группа — оттиски круглых штампов: многолепестковые розетки, кружки и кружки с «ресничками» диаметром 5−7 мм. От одного до пяти оттисков располагаются вертикальной или горизонтальной линией. Часть такой обуви изготовлена по европейской технологии затяжки на колодке с использованием ранта, которая пришла в Россию в начале XVIII века.