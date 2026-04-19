В Новгородской области нашли туфли XII века с надписями

Ученые также изучили 24 подошвы обуви XVII-XIX веков из поздних напластований Соборной площади Старой Руссы. Клейма разделили на две группы. Первая — линии, нанесенные на подошвы в области свода стопы, которые встречаются на женской обуви с наружным каблуком — крокулем, получившей распространение в конце XVI — начале XVII века. Вторая группа — оттиски круглых штампов: многолепестковые розетки, кружки и кружки с «ресничками» диаметром 5−7 мм. От одного до пяти оттисков располагаются вертикальной или горизонтальной линией. Часть такой обуви изготовлена по европейской технологии затяжки на колодке с использованием ранта, которая пришла в Россию в начале XVIII века.