Министр ЖКХ сказал, что происходит с задолженностью по оплате ЖКУ в Беларуси

Министр ЖКХ сказал, что происходит у белорусов с оплатой за коммуналку и задолженностью по ней.

Источник: Комсомольская правда

Министр жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Трубило сказал в эфире телеканала СТВ, что происходит у белорусов с оплатой за коммуналку и задолженностью по ней.

Трубило говорит, что белорусы, как правило, очень добросовестны в платежах за коммунальные услуги.

«Серьезных проблем с неоплатами за жилищно-коммунальные услуги у нормального работающего человека я не вижу, — говорит министр. — По просроченной задолженности у нас динамики к увеличению нет из года в год».

Напомнил министр и о мерах воздействия на неплательщиков:

«Есть нотариальная надпись, есть предупреждение, есть отключение от услуг как уже самая последняя мера».

Также министр ЖКХ сказал, сколько за капремонт платят сами белорусы, а сколько добавляет бюджет.

Также коммунальщики закупят малую технику для расчистки снега во дворах, которая заменит неэффективный ручной труд.