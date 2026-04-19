Министр ЖКХ сказал, что происходит с задолженностью по оплате ЖКУ в Беларуси

Министр жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Трубило сказал в эфире телеканала СТВ, что происходит у белорусов с оплатой за коммуналку и задолженностью по ней.
Трубило говорит, что белорусы, как правило, очень добросовестны в платежах за коммунальные услуги.
«Серьезных проблем с неоплатами за жилищно-коммунальные услуги у нормального работающего человека я не вижу, — говорит министр. — По просроченной задолженности у нас динамики к увеличению нет из года в год».
Напомнил министр и о мерах воздействия на неплательщиков:
«Есть нотариальная надпись, есть предупреждение, есть отключение от услуг как уже самая последняя мера».
Также министр ЖКХ сказал, сколько за капремонт платят сами белорусы, а сколько добавляет бюджет.
Также коммунальщики закупят малую технику для расчистки снега во дворах, которая заменит неэффективный ручной труд.