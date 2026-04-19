Учитель высказалась об идее продлить учебный год для школьников

Идея продлить учебный год для школьников на 14 дней, во время которых дети будут выполнять творческие задания, не имеет смысла, так как во время летних каникул часто проводятся конкурсы и фестивали. Таким мнением с изданием «Абзац» поделилась учитель русского языка Татьяна Гартман.