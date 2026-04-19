Учитель высказалась об идее продлить учебный год для школьников

Педагог Гартман не поддержала инициативу продления учебного года для школьников.

Идея продлить учебный год для школьников на 14 дней, во время которых дети будут выполнять творческие задания, не имеет смысла, так как во время летних каникул часто проводятся конкурсы и фестивали. Таким мнением с изданием «Абзац» поделилась учитель русского языка Татьяна Гартман.

— Проведение творческих занятий должно быть по желанию. Многие дети посещают подобные занятия еще и во внешкольное время. Дети привыкли отдыхать летом, также в начале лета проводятся фестивали, творческие конкурсы, — считает педагог.

Эксперт уточнила, что вводить подобные занятия для ребят в школе возможно, однако, по ее мнению, их посещение должно быть только на добровольной основе.

Ранее KP.RU сообщил, что глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов считает увеличение продолжительности учебного года и введение пятой четверти нецелесообразным. Каникулы являются временем для отдыха и оздоровления детей. Для учащихся организуют яркую, насыщенную и разнообразную программу, подчеркнул министр.