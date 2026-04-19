Фарм-клуб воронежского «Бурана» вылетел из Кубка Регионов

Хоккеисты из Боброва завершили сезон в Ангарске.

Источник: Комсомольская правда

19 апреля в Ангарске состоялся пятый матч четвертьфинальной серии Кубка Регионов по хоккею. Местный «Ермак» принимал воронежскую «ЭкоНиву-Бобров». Хозяева дважды вели в серии (после побед 3:2), но фарм-клуб «Бурана» выправлял ситуацию — за счет выигрышей 3:0 и 2:1.

И сегодняшняя встреча прошла на качелях. Гости усилиями Нестерова и Николенко к исходу 21-й минуты вели 2:0, но «Ермак» не только перевел встречу в овертайм (отличились Абдуллин и Коншин), но и добился волевой победы благодаря точному броску Сергиенко (75-я). Итог — 3:2 в пользу сибиряков.

Они продолжат борьбу за трофей, а бобровский клуб на этом завершил сезон-2025/26. Напомним, что в регулярке «ЭкоНива-Бобров» стала восьмой, а в первом раунде плей-офф в «сухую» одолела «Сокол» из Новочебоксарска — 4:2, 4:2 и 3:2 (в овертайме).