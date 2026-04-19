Ветврач объяснил, как подготовить питомца к поездке на дачу

Поездка на природу требует подготовки питомца — животному обязательно следует сделать прививки, а также защитить от клещей. Об этом сообщил в разговоре с изданием «Абзац» ветеринар Евгений Цыпленков.
— В лесах и полях могут встречаться случаи бешенства, поэтому прививка — обязательно. Второе важное правило: обработка от клещей. Можно использовать ошейники, капли, другие виды препаратов, — отметил специалист.
Ветврач также посоветовал кошатникам постепенно приучать питомца к улице короткими выходами из дома. Так как кошки, в отличие от собак, чаще всего не гуляют ежедневно.
KP.RU рекомендовал в случае поездки с кошкой воспользоваться сумкой-переноской. Следует выбрать жесткий домик с сетчатым окошком и твердым полом. На пол нужно положить любимую подстилку, приготовить игрушку, с которой нравится забавляться питомцу.