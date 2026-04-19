Ричмонд
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ветврач объяснил, как подготовить питомца к поездке на дачу

Собак и кошек нужно привить и обработать от клещей.

Источник: Комсомольская правда

Поездка на природу требует подготовки питомца — животному обязательно следует сделать прививки, а также защитить от клещей. Об этом сообщил в разговоре с изданием «Абзац» ветеринар Евгений Цыпленков.

— В лесах и полях могут встречаться случаи бешенства, поэтому прививка — обязательно. Второе важное правило: обработка от клещей. Можно использовать ошейники, капли, другие виды препаратов, — отметил специалист.

Ветврач также посоветовал кошатникам постепенно приучать питомца к улице короткими выходами из дома. Так как кошки, в отличие от собак, чаще всего не гуляют ежедневно.

KP.RU рекомендовал в случае поездки с кошкой воспользоваться сумкой-переноской. Следует выбрать жесткий домик с сетчатым окошком и твердым полом. На пол нужно положить любимую подстилку, приготовить игрушку, с которой нравится забавляться питомцу.