Волевую победу одержали футболисты дзержинского «Химика»

«Крылья Советов-2» наши обыграли на последних минутах.

Тяжелейшую победу на своём стадионе одержал дзержинский «Химик» в 3-м туре второй лиги первенства России (дивизион «Б», группа 4).

Дублёры самарских «Крыльев Советов-2» открыли счёт в дебюте встречи, после чего «Химик» долгое время никак не мог взломать насыщенную оборону соперника. И всё же в концовке встречи дзержинцам удалось перетянуть удачу на свою сторону. На 86-й минуте Андрей Савинов дальним ударом сравнял счёт, а уже в компенсированное время подфартило капитану хозяева Артёму Широкову. Тот шведкой пытался вырезать передачу, но получился голевой удар. Мяч по замысловатой траектории с отскоком от газона юркнул в дальний угол — 2:1.

Лидирующая группа: «КДВ» (Томск) — 9 очков, «Акрон-2» (Тольятти) — 7, «Победа» (Нижний Новгород) — 7, «Химик» — 6, «Крылья Советов-2» — 6.

26 апреля дзержинцы будут принимать «Челябинск-М».

