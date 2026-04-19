Волевую победу одержали футболисты дзержинского «Химика»

Дублёры самарских «Крыльев Советов-2» открыли счёт в дебюте встречи, после чего «Химик» долгое время никак не мог взломать насыщенную оборону соперника. И всё же в концовке встречи дзержинцам удалось перетянуть удачу на свою сторону. На 86-й минуте Андрей Савинов дальним ударом сравнял счёт, а уже в компенсированное время подфартило капитану хозяева Артёму Широкову. Тот шведкой пытался вырезать передачу, но получился голевой удар. Мяч по замысловатой траектории с отскоком от газона юркнул в дальний угол — 2:1.