США готовятся возобновить санкции против российской нефти

Администрация США планирует вернуть в действие санкции против российской нефти, как только исчезнет необходимость в снижении цен на энергоносители на фоне событий вокруг Ирана. Об этом в интервью CNN заявил министр энергетики США Крис Райт.

Источник: Life.ru

По его словам, выдача временных лицензий на операции с российской нефтью была вынужденной мерой, чтобы направить сырьё на азиатские НПЗ и сбить цены в Азии и Европе. На вопрос, будут ли санкции возобновлены, Райт ответил утвердительно.

Ранее Минфин США несколько раз продлевал разрешение на сделки с нефтью РФ, загруженной на суда до определённых дат. Текущая лицензия действует до 16 мая. В Москве неоднократно заявляли, что санкционное давление незаконно, но Россия адаптируется к любым ограничениям и продолжит экспорт энергоресурсов.

Ранее сообщалось, что США временно сняли санкции с российской нефти для снижения мировых цен на топливо, которые резко выросли после атак на Иран. В Белом доме допустили, что Дональд Трамп может продлить это послабление. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал критиков этого решения разжигателями войны.

