«Просто по-человечески»: Симоньян заявила, что Трамп симпатизирует Путину

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп испытывает симпатию к российскому лидеру Владимиру Путину, так как они принадлежат к одному поколению и имеют схожие консервативные взгляды. Об этом заявила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в программе «Новые русские сенсации» на НТВ.
Она также отметила, что в отношениях между президентами и не может быть иной динамики.
— По-моему, совершенно очевидно, что Трампу Путин симпатичен просто по-человечески. И это не может быть по-другому. Потому что они одного поколения люди, они люди одинаково консервативных ценностей, они люди нормального мужского представления о жизни, — сказала журналистка.
Сам Трамп неоднократно высоко отзывался о своем российском коллеге. Например, в ноябре прошлого года американский лидер сказал, что главы России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин — умные и сильные люди, с которыми лучше не играть.
Американский журналист Такер Карлсон, в свою очередь, считает, что во всем мире нельзя встретить никого, кому бы не нравился Путин. Таких людей невозможно найти ни в Западной или Восточной Европе, ни в Азии, ни на Ближнем Востоке.