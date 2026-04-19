«Золотая роза» Черняховска: замок Инстербург расцвел в объективе корреспондента «МК в Калининграде»

Корреспондент «МК в Калининграде» побывал в замке Инстербург в Черняховске во время субботника 18 апреля.
Эта средневековая крепость основана в 1336 году по приказу магистра Тевтонского ордена Дитриха фон Альтенбурга. Замок стоял на реке Ангерапп, недалеко от устья Инстера, на месте разрушенного в 1256 году прусского городища Унзетрапис.
До наших дней крепость дошла в полуразрушенном состоянии. Лучше всего сохранились южные хозяйственные постройки форбурга с оборонительной стеной. От цитадели остались лишь внешние стены — западное крыло и последнюю башню Пайн-турм разобрали в послевоенное время.
С 1997 года энтузиасты начали возрождать замок, а в 1999 году объединились в НКО «Дом-Замок». С 2003 года организация официально пользуется памятником федерального значения. В 2006 году объект включили в программу «Культура России», начались противоаварийные работы. С 2010 года замок принадлежит Русской православной церкви, и федеральное финансирование прекратилось.
Но энтузиасты не бросили крепость. Они по-прежнему поддерживают жизнь в замке, обновляют музейные экспозиции, проводят исторические лекции, рыцарские бои, театральные выступления местной «Белой Розы» и увлекательные субботники по расчистке территории.