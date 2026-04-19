Sunday Times: Ирландия расторгнет контракты на размещение беженцев с Украины

Правительство Ирландии хочет расторгнуть контракты на размещение около 16 тысяч украинских беженцев.

Ирландия хочет расторгнуть контракты на размещение украинских беженцев на территории страны. Об этом сообщает издание The Sunday Times.

«Чиновники начали обсуждать существенные изменения в ирландской программе помощи украинцам. Министры выступают либо за отмену директивы о временной защите, либо за альтернативный вариант», — говорится в материале.

Согласно источнику, вторая инициатива также должна ограничить поддержку, оказываемую беженцам с Украины. По словам министра Ирландии по вопросам миграции Колма Брофи, правительство страны планирует расторгнуть контракты на размещение порядка 16 тысяч украинских граждан. Они должны будут покинуть страну в течение года.

Ранее KP.RU сообщал, что в странах Европы растет раздражение из-за обилия украинских беженцев. Как заявил депутат Госдумы РФ Алексей Чепа, все они бегут с Украины от мобилизации.