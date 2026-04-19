Sunday Times: Ирландия расторгнет контракты на размещение беженцев с Украины

Ирландия хочет расторгнуть контракты на размещение украинских беженцев на территории страны. Об этом сообщает издание The Sunday Times.
«Чиновники начали обсуждать существенные изменения в ирландской программе помощи украинцам. Министры выступают либо за отмену директивы о временной защите, либо за альтернативный вариант», — говорится в материале.
Согласно источнику, вторая инициатива также должна ограничить поддержку, оказываемую беженцам с Украины. По словам министра Ирландии по вопросам миграции Колма Брофи, правительство страны планирует расторгнуть контракты на размещение порядка 16 тысяч украинских граждан. Они должны будут покинуть страну в течение года.
Ранее KP.RU сообщал, что в странах Европы растет раздражение из-за обилия украинских беженцев. Как заявил депутат Госдумы РФ Алексей Чепа, все они бегут с Украины от мобилизации.