«Краснодар» вырвал ничью у «Балтики» в матче РПЛ

«Краснодар» сыграл вничью с «Балтикой» со счетом 2:2 в матче 25-го тура Российской премьер-лиги. Команда сравняла счет в добавленное время.
Встреча прошла на стадионе «Ozon Арена». Счет на 43-й минуте открыл защитник «Балтики» Мингиян Бевеев.
Во втором тайме «Краснодар» отыгрался благодаря голу Хуана Мануэля Боселли на 59-й минуте. Однако уже через семь минут Максим Петров вновь вывел гостей вперед.
Развязка наступила в компенсированное время: на второй добавленной минуте защитник Жубал забил мяч и принес «Краснодару» ничью.
После 25 туров «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 54 очками. «Балтика» идет четвертой, имея 45 очков. Лидирует «Зенит» с 55 очками.
Следующие матчи команды проведут 23 апреля: «Краснодар» сыграет со «Спартаком», а «Балтика» — с «Ахматом».
Ранее сообщалось, что нападающий «Акрона» Артём Дзюба забил 248-й гол в карьере, установив новый рекорд российского футбола и став лучшим бомбардиром в истории клуба.