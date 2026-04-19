Ричмонд
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Травматолог раскрыл меню для быстрого восстановления костей после перелома

Кроме молочных продуктов врач рекомендует есть чернослив и киви.

Источник: Комсомольская правда

Восстановиться после травмы поможет правильное питание, богатое кальцием. Однако только молочных продуктов будет недостаточно, об этом заявил в беседе с aif.ru травматолог-ортопед Александр Саутенко.

— Для восстановления после перелома человеку необходимо, помимо молочных продуктов, мясо и рыба, для поступления в организм разных элементов и витаминов. Также необходимы овощи и фрукты они содержат ряд витаминов, которые способствуют укреплению костей, например, чернослив, киви, а также брокколи, — отметил врач.

Медик подчеркнул, что самое важное в здоровом рационе — разнообразие. Только употребление разных продуктов будет поддерживать прочность костей на должном уровне, считает медик.

360.ru советовал для укрепления костей и снижения риска переломов и остеопороза больше гулять на свежем воздухе и следить за уровнем витамина Д в организме.