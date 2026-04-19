Травматолог раскрыл меню для быстрого восстановления костей после перелома

Восстановиться после травмы поможет правильное питание, богатое кальцием. Однако только молочных продуктов будет недостаточно, об этом заявил в беседе с aif.ru травматолог-ортопед Александр Саутенко.
— Для восстановления после перелома человеку необходимо, помимо молочных продуктов, мясо и рыба, для поступления в организм разных элементов и витаминов. Также необходимы овощи и фрукты они содержат ряд витаминов, которые способствуют укреплению костей, например, чернослив, киви, а также брокколи, — отметил врач.
Медик подчеркнул, что самое важное в здоровом рационе — разнообразие. Только употребление разных продуктов будет поддерживать прочность костей на должном уровне, считает медик.
360.ru советовал для укрепления костей и снижения риска переломов и остеопороза больше гулять на свежем воздухе и следить за уровнем витамина Д в организме.