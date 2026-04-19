Сотня полицейских с автоматами: спецназ штурмом взял храм, однако дальше все пошло не по плану

Немецкий спецназ провел штурм храма в городе Мерс в Германии, где, предположительно, мог укрываться вооруженный мужчина. Об этом сообщает издание Bild.
«Был вызван спецназ полиции Дюссельдорфа, над территорией кружил полицейский вертолет», — говорится в материале.
Согласно источнику, здание храма было окружено почти сотней сотрудников полиции. Однако позднее тревога была отменена, а спецназ прекратил операцию. Других подробностей не приводится.
По данным Bild, предполагалось, что в храме мог скрываться вооруженный человек, но в итоге в здании его не оказалось. Перед началом операции сообщалось о конфликте внутри религиозной общины, в котором участвовали более 40 человек. В результате инцидента пострадали 11 граждан.
