Россиян предупредили о неприятном погодном сюрпризе на майские праздники

Майские праздники не за горами, однако планировать длительные поездки на природу пока не следует. Дело в том, что погода может преподнести россиянам неприятный сюрприз во время долгих выходных, об этом сообщил NEWS.ru климатолог Михаил Семенов.
— Начало майских праздников может пройти в довольно прохладной и неустойчивой погоде. Радикальный погодный перелом может случиться не ранее, чем в середине мая, — предупредил эксперт.
Он уточнил, что несмотря на прохладный апрель, в целом второй весенний месяц укладывается в климатическую норму.
KP.RU рассказал, что россияне уже стали планировать короткие поездки на майские выходные. Для тех, кто хочет максимально упростить организацию поездки. подойдут Армения и Абхазия, туда можно въехать по внутреннему российскому паспорту. Также может быть интересна Грузия, там нужен только загранпаспорт. А безвизовый режим позволяет находится в Турции до 90 дней.