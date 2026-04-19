Стало известно, кому опасно есть мюсли

Мюсли, батончики и другие сладкие закуски не следует употреблять людям с рядом заболеваний, об этом предупредил в беседе с aif.ru врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков.
— Сладкие батончики, козинаки и мюсли я бы категорически не рекомендовал есть людям с инсулинорезестентностью, сахарным диабетом, ожирением, а также тем, кто страдает различными аллергическими реакциями, — отметил доктор.
Медик уточнил, что данные продукты могут содержать в себе следы веществ, вызывающих аллергические реакции. Аналогичным действием обладают и протеиновые батончики, так как в их составе может быть соя.
«Известия» отметили, что мюсли — это продукт промышленного производства, который в первую очередь отличается повышенной калорийностью. Несмотря на это, мюсли и обработанные хлопья бедны на полезные вещества. После обработки злака продукт обретает более нежную текстуру и насыщенный вкус, лишается таких питательных элементов, как клетчатка, витамины группы В и минералы.