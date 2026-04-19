Ричмонд
+13°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно, кому опасно есть мюсли

Диетолог Поляков призвал аллергиков и диабетиков отказаться от батончиков.

Источник: Комсомольская правда

Мюсли, батончики и другие сладкие закуски не следует употреблять людям с рядом заболеваний, об этом предупредил в беседе с aif.ru врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков.

— Сладкие батончики, козинаки и мюсли я бы категорически не рекомендовал есть людям с инсулинорезестентностью, сахарным диабетом, ожирением, а также тем, кто страдает различными аллергическими реакциями, — отметил доктор.

Медик уточнил, что данные продукты могут содержать в себе следы веществ, вызывающих аллергические реакции. Аналогичным действием обладают и протеиновые батончики, так как в их составе может быть соя.

«Известия» отметили, что мюсли — это продукт промышленного производства, который в первую очередь отличается повышенной калорийностью. Несмотря на это, мюсли и обработанные хлопья бедны на полезные вещества. После обработки злака продукт обретает более нежную текстуру и насыщенный вкус, лишается таких питательных элементов, как клетчатка, витамины группы В и минералы.