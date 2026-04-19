Врач назвала простые, но рабочие способы защиты от клещей

Весна наиболее активное время для клещей — переносчиков опасных заболеваний. Как защититься от укусов насекомых, рассказала изданию NEWS.ru терапевт Зарема Тен.
— Репелленты действуют, однако время защиты ограничено несколькими часами. Можно использовать эфирные масла герани или эвкалипта, однако и они требуют частого обновления, — отметила медик.
Врач подчеркнула, что главная защита от насекомых — это правильно подобранная одежда. Не выбирайте сетчатые материалы, так как клещи могут проникать через них, обязательно надевайте головной убор перед прогулкой на природе.
KP.RU сообщил, что чем теплее становится, тем активнее ведут себя клещи. Есть они не только в лесу, но и в городских парках. Если приходится ехать с коляской по травянистым участкам, обработайте нижние детали коляски акарицидным аэрозолем. Это поможет уменьшить риск переноса клещей через механизмы коляски.