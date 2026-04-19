В Госдуме предложили сделать обязательными лавочки для пенсионеров у подъезда

Депутаты Государственной думы РФ предложили ввести термин «социальная скамейка» для людей с ограниченной подвижностью и пенсионеров. Инициативу выдвинул депутат от ЛДПР Каплан Панеш.
По его замыслу, такие скамейки должны находиться не дальше 30 метров от каждого подъезда и обязательно иметь спинку. В настоящее время установка любой лавочки на придомовой территории требует решения общего собрания собственников, и это большая проблема для одиноких пенсионеров. Соседи часто выступают против, а власти не предоставляют разрешения без протокола собрания.
Панеш предлагает включить установку и обслуживание скамеек в минимальный перечень работ по благоустройству, которые управляющие компании обязаны выполнять за счет тарифа на содержание жилья. Он также хочет упростить процесс размещения: достаточно будет заявления от жильца в управляющую компанию или администрацию, без необходимости проведения общего собрания. Пенсионеры готовы сами приобрести лавочки за свой счет, но городские власти часто отказывают в этом.
— Раньше лавочки были почти у каждого дома, и бабушки выходили, садились, общались. Сейчас их убирают или переносят в отдаленные места, а для человека с больными ногами пройти лишние 50 метров — проблема, — приводит его слова РИА Новости.
Вице-спикер Государственной думы Борис Чернышов направил министру строительства и ЖКХ РФ Иреку Файзуллину письмо с еще одним интересным предложением: предоставлять россиянам 50-процентную скидку на оплату коммунальных услуг за участие в весенних субботниках.