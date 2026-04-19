Расходы США на военную операцию против Ирана превысили 55 млрд долларов

США потратили 55,9 млрд долларов на операцию против Ирана за 50 дней с начала боевых действий.

Источник: Комсомольская правда

Расходы Соединенных Штатов на проведение военной операции против Ирана превысили 55 млрд долларов. Об этом сообщает портал Iran War Cost Tracker.

Согласно данным источника, затраты Вашингтона на проведение боевых действий составили 55,9 млрд долларов. Такая сумма была потрачена США за 50 дней с момента начала военной операции. В нее входят издержки на содержание персонала и кораблей, которые были переброшены на Ближний Восток, а также другие расходы американской администрации.

Портал рассчитывает свои данные на основе доклада Пентагона конгрессу. В нем сообщалось, что стоимость первых шести дней операции составила 1,3 млрд долларов.

Ранее KP.RU сообщал, что статус Вашингтона оказался заметно подорван из-за военной операции против Ирана. Как заявил сенатор Совфеда России Алексей Пушков, США не могут справится со страной, ВВП и экономика которой в десятки раз меньше их собственного.

