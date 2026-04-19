Диетолог развеял популярный миф о колбасе

Колбасы и сосиски считаются мясными продуктами, на самом же деле, по пищевой ценности они сильно отличаются от мяса, а значит их нельзя считать полноценной заменой натуральному белку. Об этом в разговоре с aif.ru сообщил врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков.
— Любое колбасное изделие содержит большое количество различных добавок, усилителей вкуса, которые негативно влияют на состояние желудочно-кишечного тракта и организма в целом. Поэтому даже если колбаса сделана по нормативам, это не равно куску мяса, курицы, из которых эту колбасу делают, — заявил медик.
По его словам, безопасной нормы колбасы вообще не существует, поэтому лучше постараться ее полностью исключить из своего меню. Условно полезной можно считать лишь домашнюю колбасу из натурального мяса, уверен доктор.
«Москва 24» предупредила, что избыточное употребление сырокопченой колбасы может привести к мочекаменной болезни. Колбасу нельзя сравнивать с чистым мясом и рыбой. Она имеет яркий вкус, чем привлекает потребителей, но при этом ее соленость и концентрированность способны спровоцировать появление камней в почках, нарушив определенный механизм работы организма.