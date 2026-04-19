«Синяка может не быть»: названы признаки серьезной травмы, при которой нужно срочно ехать к врачу

Получить серьезную травму можно при падении или ушибе, при этом, далеко не всегда пациенты сразу обращаются за помощью. Как понять, что нужно срочно ехать к врачу, сообщил «Газете.Ru» травматолог-ортопед Максим Попогребский.
— Отсутствие синяка не гарантирует безопасности. Бывают ситуации, когда повреждение тканей серьезное, но внешних проявлений почти нет. При этом именно выраженный отек и значительное нарушение функций конечности являются главными признаками того, что вы имеете дело с переломом или разрывом мышц, — пояснил доктор.
Врач уточнил, что если движения стеснены, раздается подозрительный хруст или вы чувствуете боль при попытке пошевелить конечностью даже без давления на место ушиба, важно немедленно обратиться за консультацией.
«Известия» отметили, что возникновение гематомы и повышение температуры после получения травмы требуют обращения к врачу. Синяк представляет собой наименее опасный вид травм, однако иногда при его лечении все же может потребоваться помощь специалиста. Так, к врачу придется обратиться, если сам синяк со временем увеличивается, а боль не проходит — это может указывать на образование гематомы.