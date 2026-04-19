Терапевт дала советы по лечению ангины домашними методами

Доктор посоветовала полоскать горло и избегать кислоты.

Источник: Комсомольская правда

Сильная боль в горле может свидетельствовать об ангине — это инфекционное воспаление, препараты для лечения которого может назначить только врач. Однако вместе с лекарствами облегчить симптомы помогут домашние методы, их раскрыла в беседе с NEWS.ru терапевт Зарема Тен.

— Регулярное полоскание горла антисептическими растворами по пять-шесть раз в день помогает удалить патогены и налет с миндалин, снять отек и уменьшить дискомфорт. Для полоскания можно использовать солевой раствор, содовый с добавлением йода. Оптимально выпивать 1,5−2 литра жидкости в день, исключая газированные напитки, кислые соки и алкоголь — они раздражают воспаленные ткани, — советует медик.

Врач призвала пить теплые чай с лимоном или молоко с медом. Для облегчения симптомов ангины обычно применяют нестероидные противовоспалительные препараты.

KP.RU сообщил, что обычно боль в горле — это не самостоятельное заболевание, а всего лишь симптом. Причиной боли в горле могут быть инфекции и воспалительные процессы в гортани, глотке и других органах «по соседству», а также аллергические реакции.