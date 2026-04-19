У дерева от него нет секретов

Чего только в комнате нет! Описывать этот удивительный мир — занятие неблагодарное: это надо просто видеть. Скажу другое. Любое изделие Паншина — живое: что рыбы, что прочие фигурки, что те же подносы и даже огромные ложки-вилки, любовь к которым у Анатолия Ивановича неизбывна. По ночам, думаю, они переговариваются друг с другом и сочиняют истории про себя и соседей. Да и про своего создателя тоже, тем паче что про него есть что рассказать, ведь «распахнутые» люди притягивают к себе и других людей, и какие-то события. Их в жизни у Паншина было множество. И список людей, с которыми так или иначе перекрещивался его путь, огромен и удивителен: там есть и наши первые лица, и знаменитости.