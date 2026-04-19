Россиянам рассказали, куда дешевле всего полететь на майские праздники

Майские праздники — традиционное время для коротких путешествий, куда отправиться в этом году будет дешевле всего, сообщил NEWS.ru экономист Петр Щербаченко.
— Минимальные цены на майские сейчас — на перелеты из Москвы в различные города России: в Санкт-Петербург, Нижний Новгород. Самару. Немного дороже обойдутся Казань и Сочи, — сказал специалист.
Эксперт напомнил, что рейсы туда и обратно часто стоят дешевле, чем в одну сторону. Также он рекомендовал изучить календарь цен — иногда вылет через один-два дня может стоить на порядок дешевле, чем в планируемую дату.
Как посоветовал KP.RU, если работа не зависит от выходных дней, то лучше выбрать туры на даты, не попадающие на майские праздники. Тогда поездки по России в конце апреля и незадолго до начала лета 2026 выйдут гораздо бюджетнее.