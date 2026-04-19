WSJ: ВМС США используют дроны для расчистки Ормузского пролива от мин

ВМС США с помощью беспилотников проводят операцию по разминированию Ормузского пролива. Они пытаются «вернуть возможность безопасного прохода кораблей» через эту зону. Об этом пишет The Wall Street Journal.
«Армия США использует морские дроны для помощи в расчистке Ормузского пролива от мин, которые могут находиться в нем, в попытке ослабить хватку Ирана на морском пути и начать восстановление коммерческого судоходства», — передает газета.
Газета сообщает, что в проливе используются надводные и подводные дроны с гидролокаторами для поиска мин на дне. Как заявил источник в американском оборонном ведомстве, разминирование осуществляется комбинированным методом — с применением как беспилотников, так и управляемых людьми средств.
Издание полагает, что разминирование — это всего лишь один из этапов подготовки к сопровождению американскими военными конвоями танкеров при их проходе через пролив.
Как ранее писало Politico, американским военным придется очистить Ормузский пролив от мин, поскольку Иран располагает тысячами мин и способен минировать воды бесконечно.