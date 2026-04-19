Невролог ответила, помогут ли валериана и пустырник при бессоннице

Препараты на основе трав, такие, как валериана и пустырник, не помогут справиться с хроническим стрессом и бессонницей. Однако иногда они помогают уснуть благодаря эффекту плацебо, об этом заявила «Газете.Ru» врач-невролог Мария Лавренова.
— Снотворный эффект валерианы и пустырника очень слабый и клинически нестабильный — эти растительные препараты чаще работают на уровне эффекта плацебо, оказывая лишь минимальное успокаивающее действие на нервную систему, — рассказала доктор.
Невролог добавила, что длительный стресс поддерживает высокий уровень гормона кортизола, с которым растительные экстракты обычно не справляются.
KP.RU рассказал , что требования к идеальному снотворному средству сформулированы очень давно. Препарат должен быстро всасываться, обеспечивать легкое засыпание, действовать достаточно долго и имитировать физиологический сон. При этом снотворное должно быть безопасным при длительном применении и передозировке, при лечении пожилых людей и пациентов с различными заболеваниями.