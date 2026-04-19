Учитель Снегуров: продлять учебный год в школах должен попечительский совет

Решение о продлении учебного года в школе должны принимать в каждом отдельном образовательном учреждении при согласии попечительского совета. Таким мнением в разговоре с NEWS.ru поделился заслуженный учитель России Александр Снегуров.
— Если такое предложение для кого-то приемлемо, то оно должно рассматриваться в каждой конкретной школе на ученическом собрании или на попечительском совете. Эти органы имеются в каждой школе и могут определить, как поступить, — считает педагог.
Педагог напомнил, что в июне многие дети и так посещают лагеря на базе школ, где проводится достаточно творческих мероприятий. Кроме того, учителя задействованы в процедуре ЕГЭ как наблюдатели и организаторы.
Сайт KP.RU сообщил, что в России хотят увеличить школьный год на 14 дней, до середины июня. По словам замсекретаря Общественной палаты РФ Владислава Гриба, это необходимо для организации творческих занятий для детей вне основной программы. В числе возможных направлений он назвал творческие и креативные занятия, робототехнику, художественное и музыкальное творчество.