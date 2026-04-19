Папа Римский призвал молодежь создавать мир, свободный от войн и несправедливости

Сердцами людей должны управлять принципы Евангелия, подчеркнул понтифик.

ХАРАРЕ, 19 апреля. /ТАСС/. Папа Римский Лев XIV призвал молодежь построить мир, свободный от войн, несправедливости, нищеты и коррупции. Ангольское агентство Angop вело в Х прямую трансляцию выступления понтифика в городе Мушима (провинция Бенго), где он находился в рамках апостольской поездки по странам Африки.

«Богоматерь поручила вам великое дело — построить лучший, добрый мир без войн, несправедливости, нищеты и коррупции, где сердцами будут управлять принципы Евангелия, — сказал Папа Римский, обращаясь к собравшейся молодежи. — Должна восторжествовать любовь, а не война».

Мушима — небольшой город в 130 км к юго-востоку от ангольской столицы Луанды. Считается крупнейшим центром паломничества католиков Анголы, там находится святилище «Богоматери Мушимы» (мушима — сердце на языке кимбунду). Ежегодно Мушима привлекает около 2 млн паломников из Анголы и других стран. Там же расположена крепость, построенная португальскими колонизаторами в 1599 году. На протяжении почти 300 лет португальцы свозили туда рабов для отправки в Южную Америку. Перед тем, как их навсегда разлучить с родиной, их крестили.

Понтифик начал свою поездку по странам Африки 13 апреля с Алжира, затем посетил Камерун, а после Анголы отправится в Экваториальную Гвинею.

Биография Папы Римского Льва XIV (Роберта Фрэнсиса Прево)
Роберт Фрэнсис Превост (в русскоязычной среде также встречается вариант написания фамилии Прево) стал главой Римско-католической церкви и Ватикана в мае 2025 года. Собрали главное из биографии Папы Римского Льва XIV: возраст, образование, личная жизнь и отношение к России.
