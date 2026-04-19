Папа Римский призвал молодежь создавать мир, свободный от войн и несправедливости

Мушима — небольшой город в 130 км к юго-востоку от ангольской столицы Луанды. Считается крупнейшим центром паломничества католиков Анголы, там находится святилище «Богоматери Мушимы» (мушима — сердце на языке кимбунду). Ежегодно Мушима привлекает около 2 млн паломников из Анголы и других стран. Там же расположена крепость, построенная португальскими колонизаторами в 1599 году. На протяжении почти 300 лет португальцы свозили туда рабов для отправки в Южную Америку. Перед тем, как их навсегда разлучить с родиной, их крестили.