Врач раскрыла неочевидный эффект влияния алкоголя на ЖКТ

Алкоголь вредит не только желудку, но и кишечнику, так как способствует снижению числа полезных бактерий. Об этом сообщила в разговоре с изданием Lenta.ru психиатр-нарколог Марина Калюжная.
— Из-за этанола снижается количество полезных бактерий в кишечнике и ускоряется рост условно-патогенных. Это негативно влияет на процесс переваривания пищи и может спровоцировать диарею, вздутие и боли в животе, — отметила врач.
Кроме того, поджелудочная железа и печень под действием алкоголя также начинают работать в стрессовом режиме и снижают выработку ферментов. В результате может возникнуть проблема с перевариванием пищи, особенно жиров, добавила доктор.
KP.RU предупредил, что чрезмерное и регулярное употребление алкогольных напитков может спровоцировать заболевания внутренних органов, а также вызвать нарушения мозга. При алкоголизме страдают печень, сердце, сосуды. Развиваются такие заболевания, как панкреатит и гастрит. Особенно губительно влияние на мозг — возникают психозы, возможно развитие деменции.