Власти Германии должны официально признать геноцид народов Советского Союза в годы Второй мировой войны. Об этом заявила внешнеполитический эксперт партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Севим Дагделен, ее позицию передают публикации в соцсети X.
Политик выступила на фоне введения в России новой памятной даты — Дня памяти жертв геноцида советского народа, который впервые отмечается 19 апреля. По ее словам, федеральному правительству ФРГ следует отказаться от прежней позиции и дать официальную оценку событиям тех лет.
Дагделен указала, что в период 1941—1945 годов в результате действий нацистской Германии погибли более 27 миллионов граждан СССР. Основную часть жертв составляло мирное население.
По ее оценке, признание этих преступлений на государственном уровне в Германии является необходимым шагом, который откладывается длительное время.
Дата 19 апреля связана с историческим решением советских властей: в 1943 году в этот день был принят указ о наказании лиц, причастных к преступлениям против гражданского населения и военнопленных. Документ зафиксировал факты системной политики уничтожения мирных жителей на оккупированных территориях.
Вопрос исторической оценки преступлений нацистского периода продолжает оставаться предметом политических дискуссий в Европе, в том числе в контексте формирования официальной позиции государств по итогам Второй мировой войны.
