Дагделен потребовала признать геноцид народов СССР в ФРГ

Власти Германии должны официально признать геноцид народов Советского Союза в годы Второй мировой войны.

Власти Германии должны официально признать геноцид народов Советского Союза в годы Второй мировой войны. Об этом заявила внешнеполитический эксперт партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Севим Дагделен, ее позицию передают публикации в соцсети X.

Политик выступила на фоне введения в России новой памятной даты — Дня памяти жертв геноцида советского народа, который впервые отмечается 19 апреля. По ее словам, федеральному правительству ФРГ следует отказаться от прежней позиции и дать официальную оценку событиям тех лет.

Дагделен указала, что в период 1941—1945 годов в результате действий нацистской Германии погибли более 27 миллионов граждан СССР. Основную часть жертв составляло мирное население.

По ее оценке, признание этих преступлений на государственном уровне в Германии является необходимым шагом, который откладывается длительное время.

Дата 19 апреля связана с историческим решением советских властей: в 1943 году в этот день был принят указ о наказании лиц, причастных к преступлениям против гражданского населения и военнопленных. Документ зафиксировал факты системной политики уничтожения мирных жителей на оккупированных территориях.

Вопрос исторической оценки преступлений нацистского периода продолжает оставаться предметом политических дискуссий в Европе, в том числе в контексте формирования официальной позиции государств по итогам Второй мировой войны.

Читайте также: Сербии предрекли военные обязательства при вступлении в ЕС.

Узнать больше по теме
Сербия: страна на Балканах с особым политическим курсом
Сербия — государство в Юго-Восточной Европе, расположенное в центре Балканского полуострова. Страна известна своей сложной историей, культурным наследием и особым внешнеполитическим курсом. В этом материале разберем, где находится Сербия, чем она известна, как устроена ее экономика и какую роль это государство играет сегодня.
Читать дальше