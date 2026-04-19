До 13 см осадков ждут в Нижнем Новгороде за сутки 20 апреля

Около 13 см осадков за сутки прогнозируют в Нижнем Новгороде 20 апреля. Кроме того в ночь на 20 апреля ожидается минусовая температура воздуха.
Предсказаниями синоптиков поделился глава администрации города Юрий Шалабаев.
Он пообещал, что в ночь на 20 апреля специальная техника с противогололёдными материалами выходит дежурить на мосты, крутые повороты, спуски и подъёмы в городе. Когда погодные условия ухудшатся, коммунальщики начнут обрабатывать дороги, в том числе при необходимости прометут эти ключевые участки дорог.
По словам мэра, тем не менее, водителям будет сложно, особенно тем, кто поспешил поменять резину на летнюю. Юрий Шалабаев призывает горожан по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте.
Ранее МЧС предупредило жителей Нижегородской области о шквалистом северо-восточном ветре до 17 м/с 19−20 апреля.