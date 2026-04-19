MWM: российские ТОС играют ключевую роль в зоне СВО

Российские тяжелые огнеметные системы (ТОС) продолжают играть ключевую роль в зоне проведения спецоперации, пишет Military Watch Magazine.
По данным издания, важным этапом в развитии этого оружия стала разработка ТОС-2 «Тосочка». Как отмечается, она способна функционировать как передовая система огневой поддержки.
Новейшая ТОС-2 «Тосочка» предназначена для зачистки зданий, бункеров и полевых укреплений, а также ликвидации легкобронированных машин и транспортных средств противника. Для стрельбы используются неуправляемые реактивные снаряды в термобарическом и зажигательном снаряжении.
Ранее сообщалось, что «Тосочка» сожгла опорный пункт ВСУ в районе Гуляйполя Запорожской области.