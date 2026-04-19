MWM: российские ТОС играют ключевую роль в зоне СВО

Новейшая ТОС-2 «Тосочка» предназначена для зачистки зданий, бункеров и полевых укреплений, а также ликвидации легкобронированных машин и транспортных средств противника. Для стрельбы используются неуправляемые реактивные снаряды в термобарическом и зажигательном снаряжении.