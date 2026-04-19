Военный корабль США пробил дыру в иранском судне, морпехи изучают его груз

Вооружённые силы США атаковали, повредили и захватили грузовой корабль, который шёл под флагом Ирана. Об этом заявил президент США Дональд Трамп. По словам американского лидера, судно намеревалось прорвать блокаду Ормузского пролива.
«Сегодня грузовой корабль под названием Touska, шедший под иранским флагом, длиной почти 900 футов и весящий почти как авианосец, попытался прорвать нашу военно-морскую блокаду … Ракетный эсминец ВМС США Spruance перехватил TOUSKA в Оманском заливе», — написал Трамп в принадлежащей ему социальной сети Truth Social.
Трамп утверждает, что военные США повредили иранский корабль, пробив дыру в машинном отделении, после чего взяли судно под контроль и сейчас ведут проверку груза. По словам американского президента, речь идёт о судне, находящемся под санкциями минфина США.
Ранее сообщалось, что Иран снова установил военный контроль над Ормузским проливом после блокады со стороны США.
Накануне глава российского МИД Сергей Лавров указал, что одной из ключевых целей США в войне с Ираном является установление контроля над нефтяными поставками, проходящими через Ормузский пролив.
Тем временем Турция продвигает новый торговый путь как альтернативу Ормузскому проливу, рассчитывая стать новым транзитным хабом на фоне нестабильности на Ближнем Востоке.