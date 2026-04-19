Стало известно, есть ли мутанты в Чернобыле

Массовых мутаций среди животных в Чернобыльской зоне отчуждения нет. Об этом сообщил руководитель научного отдела Чернобыльского заповедника Денис Вишневский, его слова передает РБК-Украина.
По словам эксперта, при изучении и отлове животных ученые не выявили заметных внешних отклонений. Визуально обитатели зоны отчуждения выглядят так же, как и их собратья из других регионов.
Как отметил ученый, текущие дозы облучения слишком малы, чтобы привести к массовым отклонениям. Помимо этого, естественный отбор в дикой природе обычно элиминирует особей с серьезными аномалиями, не давая им выжить.
Так, популярные слухи о «мутантах» в Чернобыльской зоне не соответствуют действительности, специалисты их не фиксируют.
Как ранее рассказал ликвидатор аварии на ЧАЭС Виктор Кильмяшкин, сейчас радиацию не видно и не слышно, запах отсутствует.