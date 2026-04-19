О’Брайен: Зеленский разочаровался в США и больше не считает их надежным союзником

Президент Украины Владимир Зеленский разочаровался в США и больше не считает страну союзником, отказываясь налаживать отношения с администрацией Дональда Трампа. Об этом написал американский историк Филлипс О’Брайен в статье для журнала The Atlantic.
По словам автора, «наиболее обескураживающим» для Киева стало требование американцев вывести Вооруженные силы Украины (ВСУ) с подконтрольной части Донбасса в рамках мирного соглашения. Теперь Украина ищет новых дипломатических и военных партнеров, налаживая контакты с Саудовской Аравией, Катаром, ОАЭ и другими странами.
— Украинцы не верят, что потеря американской поддержки неизбежно приведет к их поражению. Они видят, как поддерживали свои военные усилия с помощью собственных ресурсов и европейских партнеров, даже когда США отдалились. Списать США со счетов как друга когда-то могло быть губительно для Украины. Сейчас это уже не так, — написал историк в статье.
При этом О’Брайен подчеркнул, что Украина хотела бы видеть США на своей стороне, а не на стороне России.
15 апреля Зеленский заявил, что Трамп демонстрирует более благожелательное отношение к России, чем к Украине. Украинский лидер рассчитывал, что Вашингтон не будет выделять ни одну из сторон конфликта, однако ситуация сложилась иначе.
19 апреля стало известно, что Украина направила Анкаре запрос о содействии в организации переговоров между президентами России Владимиром Путиным и Украины Владимиром Зеленским.
4 апреля украинский лидер на встрече с Эрдоганом уже говорил, что готов к встрече с Путиным. Во время общения с Зеленским Эрдоган предложил провести в Стамбуле новый раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине.