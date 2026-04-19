Ричмонд
+15°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ПСЖ с Сафоновым проиграл «Лиону» в матче чемпионата Франции по футболу

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «Лиона».

ПАРИЖ, 19 апреля. /ТАСС/. Футболисты «Пари Сен-Жермен» со счетом 1:2 уступили «Лиону» в домашнем матче 30-го тура чемпионата Франции.

В составе победителей забитыми мячами отметились Эндрик (7-я минута) и Афонсу Морейра (18). У проигравших отличился Хвича Кварацхелия (90+4). На 33-й минуте нападающий ПСЖ Гонсалу Рамуш не реализовал пенальти. Ворота парижан защищал российский голкипер Матвей Сафонов.

ПСЖ возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции с 63 очками. «Лион» занимает 4-е место, набрав 54 очка. Следующий матч ПСЖ проведет 22 апреля дома против «Нанта», «Лион» 25 апреля примет «Осер».