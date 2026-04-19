В Таганроге вечером 19 апреля объявили угрозу атаки беспилотников

В Таганроге вечером 19 апреля объявили угрозу применения беспилотников. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова. Она также напомнила жителям основные правила безопасности.
Светлана Камбулова попросила таганрожцев в случае атаки БПЛА отойти от окон и укрыться в помещении с несущими стенами без окон.
Категорически запрещено снимать дроны на фото и видео, пытаться сбить их подручными предметами, пользоваться рядом телефонами, навигаторами и рациями. Если беспилотник упал, его нельзя трогать. Также не стоит снимать место падения и выкладывать кадры в соцсети и мессенджеры.
При обнаружении БПЛА нужно сохранять спокойствие и позвонить в полицию или по номеру 112.
Подпишись на нас в МАХ и Telegram!