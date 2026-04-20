Что можно и нельзя делать в Акулинин день 20 апреля на мистический день

Узнали, что можно и что нельзя делать 20 апреля в Акулинин день.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 20 апреля вспоминает святую Акулину Младшую. В народе принято праздновать Акулинин день. К слову, указанный день предки называли мистическим. И связано это с тем, что в водоемах просыпались русалки.

Что нельзя делать 20 апреля.

Не рекомендуется устраивать шумные посиделки. Под запретом громкие смех, разговоры и пение. Ночью нельзя заглядывать в окна. Подобное может спровоцировать неприятности.

Что можно делать 20 апреля.

По традиции, 20 апреля женщины старались задобрить русалок. Они приходили к водоемам и начинали бросать одежду в воду. Таким образом, как считалось, можно задобрить русалок, и никто не утонет во время купания.

Согласно приметам, красный рассвет указывает на смену погоды. В том случае, если на небе кучевые облака, то погода будет солнечной.

