Что можно и нельзя делать в Акулинин день 20 апреля на мистический день

Православная церковь 20 апреля вспоминает святую Акулину Младшую. В народе принято праздновать Акулинин день. К слову, указанный день предки называли мистическим. И связано это с тем, что в водоемах просыпались русалки.
Что нельзя делать 20 апреля.
Не рекомендуется устраивать шумные посиделки. Под запретом громкие смех, разговоры и пение. Ночью нельзя заглядывать в окна. Подобное может спровоцировать неприятности.
Что можно делать 20 апреля.
По традиции, 20 апреля женщины старались задобрить русалок. Они приходили к водоемам и начинали бросать одежду в воду. Таким образом, как считалось, можно задобрить русалок, и никто не утонет во время купания.
Согласно приметам, красный рассвет указывает на смену погоды. В том случае, если на небе кучевые облака, то погода будет солнечной.
Тем временем мы узнали, что можно и нельзя делать на Радуницу 21 апреля 2026 года: «Святые родители, идите к нам хлеба и соли кушать, старые и малые».
Также мы собрали график отключения горячей воды в Минске в мае 2026: список адресов, даты отключения.
А еще синоптик Дмитрий Рябов предупредил о большом риске для яблонь в Беларуси.