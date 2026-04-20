Ричмонд
+15°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Народный календарь. Почему нельзя есть горячую еду до полудня 23 апреля

23 апреля православные вспоминают 33 мучеников, пострадавших за отказ приносить жертвы языческим идолам. Среди них Терентий, Помпий, Африкан и другие.

23 апреля православные вспоминают 33 мучеников, пострадавших за отказ приносить жертвы языческим идолам. Среди них Терентий, Помпий, Африкан и другие.

В этот день нельзя убираться в доме, стирать, гладить и заниматься любой физической работой. В эту дату также запрещено любое веселье. В старину существовало поверье, что забавы, песни и танцы в этот день обязательно приведут к слезам.

Также в эту дату нельзя есть горячую еду до полудня. Считалось, что нарушивший этот запрет может стать свидетелем конфликта, который должен будет разрешить. А тем, кто планирует 23 апреля отправиться в дорогу, не стоит принимать ванну или душ, иначе поездка может оказаться неудачной.

Приметы погоды:

Солнце при восходе окружено дымкой — год будет хлебородным.

Небо ясное — придется все перепахивать и снова засевать.

Именины отмечают: Максим, Терентий, Александр, Григорий, Дмитрий, Яков, Федор.