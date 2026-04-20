Народный календарь. Почему нельзя есть горячую еду до полудня 23 апреля

23 апреля православные вспоминают 33 мучеников, пострадавших за отказ приносить жертвы языческим идолам. Среди них Терентий, Помпий, Африкан и другие.
В этот день нельзя убираться в доме, стирать, гладить и заниматься любой физической работой. В эту дату также запрещено любое веселье. В старину существовало поверье, что забавы, песни и танцы в этот день обязательно приведут к слезам.
Также в эту дату нельзя есть горячую еду до полудня. Считалось, что нарушивший этот запрет может стать свидетелем конфликта, который должен будет разрешить. А тем, кто планирует 23 апреля отправиться в дорогу, не стоит принимать ванну или душ, иначе поездка может оказаться неудачной.
Приметы погоды:
Солнце при восходе окружено дымкой — год будет хлебородным.
Небо ясное — придется все перепахивать и снова засевать.
Именины отмечают: Максим, Терентий, Александр, Григорий, Дмитрий, Яков, Федор.