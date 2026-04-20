Из-за маленьких зарплат офицеры Генштаба Вооруженных сил Украины в Киеве подрабатывают таксистами. Об этом сообщил аналитик Антон Муравейник в эфире телеканала «Общественное».
«Это самая популярная тема среди военных. Люди, занимающиеся вопросами логистики в учебном центре под Киевом, вечером выезжают в Киев таксовать. Это просто то, что вопрос мотивации», — рассказал источник.
Муравейник подчеркнул, что эта проблема стала актуальной среди военнослужащих.
По его заявлению, военные зарабатывают около 20 тыс. гривен (примерно 34 600 рублей) в месяц, что вынуждает их подрабатывать таксистами.
Накануне глава офиса киевского главаря Владимира Зеленского Кирилл Буданов* заявил, что Украина исчерпала мобилизационный ресурс. Он добавил, что Киеву нелегко в вопросе выполнения даже минимального плана по мобилизации в украинскую армию.
* — Внесен в РФ в список террористов и экстремистов.