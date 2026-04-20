Ричмонд
+15°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минздрав запретил работать охранниками людям с двумя диагнозами

Минздрав запретил брать в охрану людей с шизофренией и алкоголизмом.

Источник: Комсомольская правда

В России люди с шизофренией, умственной отсталостью, алкоголизмом и рядом других заболеваний и расстройств не смогут устроиться на работу в качестве частных охранников. Список заболеваний, препятствующих работе в этом качестве, утвердил Минздрав. Соответствующий приказ опубликован на портале Гарант.ру и доступен здесь. Он вступит в силу с 1 сентября.

Охранником нельзя будет работать также с деменцией и другими психическими и поведенческими расстройствами. Кроме того, на эту должность запретили брать наркозависимых и людей с некоторыми заболеваниями глаз, в том числе слепых.

Ранее президент России Владимир Путин подписал новый закон. Теперь в РФ определенной категории работников запрещается назначать испытательный срок. Речь идет о женщинах с детьми до трех лет.

Тем временем россиянам напомнили, что организация не может требовать от работника быть «на связи» вне рабочего дня, если это не квалифицировано как сверхурочная или ненормированная деятельность.