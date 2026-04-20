Минздрав запретил работать охранниками людям с двумя диагнозами

В России люди с шизофренией, умственной отсталостью, алкоголизмом и рядом других заболеваний и расстройств не смогут устроиться на работу в качестве частных охранников. Список заболеваний, препятствующих работе в этом качестве, утвердил Минздрав. Соответствующий приказ опубликован на портале Гарант.ру и доступен здесь. Он вступит в силу с 1 сентября.
Охранником нельзя будет работать также с деменцией и другими психическими и поведенческими расстройствами. Кроме того, на эту должность запретили брать наркозависимых и людей с некоторыми заболеваниями глаз, в том числе слепых.
Ранее президент России Владимир Путин подписал новый закон. Теперь в РФ определенной категории работников запрещается назначать испытательный срок. Речь идет о женщинах с детьми до трех лет.
Тем временем россиянам напомнили, что организация не может требовать от работника быть «на связи» вне рабочего дня, если это не квалифицировано как сверхурочная или ненормированная деятельность.