Минздрав запретил работать охранниками людям с двумя диагнозами

В России люди с шизофренией, умственной отсталостью, алкоголизмом и рядом других заболеваний и расстройств не смогут устроиться на работу в качестве частных охранников. Список заболеваний, препятствующих работе в этом качестве, утвердил Минздрав. Соответствующий приказ опубликован на портале Гарант.ру и доступен здесь. Он вступит в силу с 1 сентября.