Что можно, а что нельзя делать в Акулинин день 20 апреля 2026

Почтите воду. Выйдите к реке, озеру или фонтану. В старину женщинам велели оставлять на берегу кусочки ткани или старую одежду — дар русалкам, чтобы те не шалили. В современном мире это можно сделать символом: бросьте в воду горсть зерен или просто мысленно поблагодарите природу за жизнь. Но помните: к водоемам лучше ходить компанией, а не в одиночку (чтобы не «попасться» проснувшимся духам).Наведите порядок в доме и голове. Проведите «весеннюю очистку»: выбросите хлам, проветрите квартиру (сквозняк выдувает болезни). Умойтесь талой водой или водой, настоянной на серебре (положите на ночь в кувшин ложку) — поверье гласит, что это прибавляет красоты и здоровья. Проверьте запасы. Переберите крупы, осмотрите садовый инвентарь. На Акулину начинали готовиться к посевной. Это хороший день, чтобы спланировать бюджет и дела на лето. Отложите немного денег. Главная финансовая примета дня: нельзя тратить всё до копейки. Положите даже небольшую сумму в копилку или на отдельный счет. Кто в этот день бережлив — тот весь год с деньгами будет. Загадайте желание на звезды. Вечером выйдите на улицу. Если небо ясное и звездное — загадывайте самое сокровенное. Наши предки верили: в Акулинин день желания сбываются.