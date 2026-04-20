Календарь на 20 апреля: праздники, фаза луны, знак зодиака, именины и дни рождения знаменитостей

Но при этом женщины проявляли и осторожность: они обязательно брали с собой небольшой букетик полыни. Согласно поверьям, резкий горький запах этого растения способен отпугнуть русалок и защитить человека от их козней. Считалось, что если русалка попытается подойти слишком близко или, того хуже, защекотать до смерти — достаточно протянуть к ней полынную веточку, и она тут же отступит.