Календарь на 20 апреля: праздники, фаза луны, знак зодиака, именины и дни рождения знаменитостей

20 апреля в России чествуют доноров крови. В мире под эгидой ООН празднуют День китайского языка — одного из самых сложных в мире. По народному календарю — Акулинин день, на Руси считали, что сегодня в водоемах пробуждаются русалки. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 20 апреля и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».
Что отмечают в России и в мире 20 апреля.
* ~Национальный день донора крови в России~
Этот праздник — знак искренней благодарности всем, кто добровольно сдает свою кровь, чтобы спасать чужие жизни. Дата официально учреждена в 2007 году, но ее корни уходят в далекое прошлое. 20 апреля 1832 года петербургский акушер Андрей Мартынович Вольф совершил первое в истории России успешное переливание крови, которое спасло жизнь женщине с послеродовым кровотечением. Это событие положило начало развитию донорства в нашей стране.
В преддверии праздника, с 13 по 19 апреля, в России традиционно проходит Неделя популяризации донорства крови и костного мозга. А 20 апреля во многих городах запланированы масштабные акции по сдаче крови.
* ~День карельской и вепсской письменности~
Праздник отмечается в Карелии, а также в регионах компактного проживания этих народов (Вологодская, Ленинградская области). Он учрежден в 1989 году, когда были официально утверждены алфавиты карельского и вепсского языков. В рамках празднования в 2026 году с 20 по 26 апреля пройдет межрегиональная акция «Диктант на карельском и вепсском языках».
* ~День китайского языка в ООН~
Этот международный праздник учрежден Организацией Объединенных Наций в 2010 году. Дата приурочена к традиционному китайскому празднику Гуюй (в переводе — «Дождь зерна»), который посвящен легендарному Цан Цзе — мифическому создателю китайских иероглифов. Согласно преданию, после того как Цан Цзе изобрел письменность, с небес пролился дождь из хлебных зерен.
20 апреля 2026 года ООН проводит виртуальный форум под названием «Fluent Futures Forum: изучение китайского языка и вовлечение молодежи в многоязычный мир ООН 2.0».
* ~Дeнь мoбилизaциoнныx пoдpaздeлeний МВД ΡФ~
Дата установлена приказом МВД России в 2004 году в память о создании в 1939 году первого самостоятельного мобилизационного отдела в системе НКВД.
Сотрудники мобилизационных подразделений отвечают за обеспечение боевой готовности и перевод органов внутренних дел на особый режим работы в случае чрезвычайных ситуаций и в период военного времени.
Что отмечают в разных странах 20 апреля.
День почтовой службы — Япония. Дата приурочена к событиям 1871 года, когда в Японии была создана современная почтовая служба по западному образцу, пришедшая на смену старой системе гонцов.
День перевернутого ананасового пирога — США. Американцы обожают ананасовый пирог. Секрет десерта в том, что ананасы и вишня выкладываются на дно формы, заливаются тестом. После выпекания пирог переворачивается, и нарядная карамелизированная фруктовая начинка оказывается сверху.
Фестиваль воздушных змеев — Китай. Праздник проходит в китайском городе Вэйфань с 1984 года. Он посвящен драконам — добрым и милостивым существам из китайской мифологии. Каждую середину апреля более 100 тысяч участников из 60 стран собираются на грандиозное шоу, которое по масштабу сравнивают с открытием Олимпийских игр. В программе — конкурсы, мастер-классы, состязания за звание «Короля бумажного змея», а также кулинарные и торговые ярмарки.
Религиозные праздники 20 апреля.
* День памяти преподобного Георгия, митрополита Митиленского.
Преподобный Георгий жил в VIII веке. Он с детства решил посвятить себя Богу: вел очень скромную, чистую жизнь, отказался от мирских удовольствий и стал монахом. В то время в Византийской империи были жестокие гонения на тех, кто почитал иконы. Георгий, как верный христианин, подвергся преследованиям за веру.
Позже, когда иконоборческая ересь закончилась, Георгия поставили митрополитом в городе Митилена на греческом острове Лесбос.
Святой Георгий прославился тем, что творил чудеса. Он исцелял больных, изгонял злых духов из людей, которые были одержимы нечистой силой. Церковь чтит его как праведника, чудотворца и поборника православной веры.
Народные праздники 20 апреля.
* Акулинин день.
Свое название праздник получил в честь раннехристианских мучеников — Руфина и Акилины. Согласно церковному преданию, эти подвижники сумели обратить в христианскую веру двести римских воинов, за что впоследствии приняли мученическую смерть.
В крестьянском календаре день был наполнен не только церковными, но и языческими мотивами. В народе верили, что именно в это время, после долгой зимней спячки, в реках и озерах окончательно пробуждаются русалки. Считалось, что проснувшиеся духи воды могут быть как милостивыми, так и опасными для человека.
Чтобы задобрить обитательниц водоемов и заручиться их благосклонностью, хозяйки совершали особый обряд. Женщины отправлялись к берегу реки или озера, неся с собой свои нарядные одежды — сарафаны, ленты, платки. Эти вещи оставляли у воды в качестве дара, чтобы русалки не гневались, не мутили воду и не вредили домашнему скоту.
Но при этом женщины проявляли и осторожность: они обязательно брали с собой небольшой букетик полыни. Согласно поверьям, резкий горький запах этого растения способен отпугнуть русалок и защитить человека от их козней. Считалось, что если русалка попытается подойти слишком близко или, того хуже, защекотать до смерти — достаточно протянуть к ней полынную веточку, и она тут же отступит.
Именины 20 апреля.
* Акулина;
Приметы: что можно и что нельзя делать 20 апреля.
* Приметы о погоде.
Дождливый день — к скудному урожаю яровых.
Дождь на Акулину — хорошая калина.
Если небо к вечеру звездами усыпано — в лесу будет много грибов и ягод.
Если утром заморозки — быть щедрому урожаю гречихи.
Какая погода стоит на Акулину — такая будет и 20 сентября.
Что можно делать 20 апреля.
* Проветрить жилище — чтобы выгнать болезни и впустить в дом свежий, чистый воздух.
Что нельзя делать 20 апреля.
* Устраивать шумные посиделки, громко петь, много и беспричинно смеяться.
Лунный календарь 20 апреля.
Фаза Луны: растущая Луна, 4-й лунный день.
Если верить прогнозам астрологов, этот день полон противоречивой энергии. С одной стороны, растущая Луна и Близнецы подталкивают к активности: это отличное время для построения планов. Однако лунные сутки несут пассивную энергетику, поэтому лучше провести день в спокойном размышлении, наедине с собой, обдумывая насущные вопросы.
Согласно звездным раскладам, это удачный день для деловых встреч, заключения договоров, финансовых и торговых операций, но только при условии взвешенного и прагматичного подхода. Необоснованный риск и поверхностные суждения лучше исключить. Также это хороший период для домашних дел, общения с семьей и рутинной работы. А вот от новых знакомств, дальних поездок и смены работы астрологи советуют воздержаться.
Важный астрологический нюанс дня: именно 20 апреля Солнце переходит в знак Тельца, открывая сезон этого земного знака. Этот переход дарит дополнительную энергию стабильности и комфорта.
20 апреля родились люди под знаком зодиака Телец, который относится к земной стихии и находится под управлением планеты Венера.
Какие исторические события произошли 20 апреля.
* 1656 год — в России ввели медные деньги вместо серебряных.
* 1940 год — в США представили общественности первый электронный микроскоп.
Кто родился 20 апреля.
* В 1889 году родился Адольф Гитлер — фюрер нацистской Германии.
Кто отмечает дни рождения 20 апреля.
* 82 года исполняется Владимиру Долинскому — советскому и российскому актеру, телеведущему.