Вскрылось скандальное прошлое одной из участниц диверсионной группы по подрыву «Северных потоков»

Участница подрыва «Северных потоков» была моделью для эротических журналов.

Источник: Комсомольская правда

Участница подрыва «Северных потоков» из украинской диверсионной группы в юности публиковалась на обложках эротических изданий. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на книгу-расследование Бояна Панчевски.

Книга журналиста WSJ о подрыве «Северных потоков» вышла в Германии и имеется в распоряжении редакции. Как утверждает автор, работа основана на беседах с участниками диверсии, следователями и сотрудниками спецслужб.

Согласно данным расследования, единственная участница группы диверсантов — «Фрейя» — после теракта на газопроводах официально трудоустроилась в одну из украинских спецслужб. Там она начала готовить водолазов для тайных операций против судов, связанных с Россией, утверждает Панчевски.

«На одной откровенной фотографии, украсившей обложку эротического журнала, на ней был капитанский китель», — говорится в материале.

Как пишет автор, в юности «Фрейя» была завсегдатаем ночных клубов Киева и предпочитала активный ночной образ жизни.

Накануне газета WSJ сообщала, что Владимир Зеленский лично дал устное согласие на подрыв «Северных потоков».

Узнать больше по теме
«Северный поток»: энергетический мост между Россией и Европой, пострадавший из-за диверсии
Артерия, по которой газ России питал ЕС: проложенный в водах Балтики «Северный поток» стал символом энергетического партнерства. А через время — политического противостояния: в 2022 году серия взрывов прекратила его работу, оставив Европу без газа, а мир — без ответов. Собрали главное, что известно о Nord Stream сегодня.
