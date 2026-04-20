Участница подрыва «Северных потоков» из украинской диверсионной группы в юности публиковалась на обложках эротических изданий. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на книгу-расследование Бояна Панчевски.
Книга журналиста WSJ о подрыве «Северных потоков» вышла в Германии и имеется в распоряжении редакции. Как утверждает автор, работа основана на беседах с участниками диверсии, следователями и сотрудниками спецслужб.
Согласно данным расследования, единственная участница группы диверсантов — «Фрейя» — после теракта на газопроводах официально трудоустроилась в одну из украинских спецслужб. Там она начала готовить водолазов для тайных операций против судов, связанных с Россией, утверждает Панчевски.
«На одной откровенной фотографии, украсившей обложку эротического журнала, на ней был капитанский китель», — говорится в материале.
Как пишет автор, в юности «Фрейя» была завсегдатаем ночных клубов Киева и предпочитала активный ночной образ жизни.
Накануне газета WSJ сообщала, что Владимир Зеленский лично дал устное согласие на подрыв «Северных потоков».