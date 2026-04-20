Отпуск или зарплата? Юрист подсказал выгонный способ отдыха на майских

Майские праздники в 2026 году разделены на две короткие части, россиянам снова предстоит выбирать между отпуском и зарплатой. Выгодную стратегию планирования выходных гражданам подсказал юрист по трудовому праву Дмитрий Кофанов.

Источник: Life.ru

По его оценке, при окладной системе размер оплаты за месяц остаётся неизменным, но стоимость рабочего дня в мае выше, чем в апреле, а стоимость одного дня отпуска (из среднего заработка) всегда одинакова, поэтому заменять отпуском тот день, который стоит дешевле, выгоднее, чем тот, который дороже.

Нерабочие праздничные дни автоматически исключаются из отпуска и не оплачиваются. Например, если взять отпуск с 4 по 9 мая, то это будет пять оплачиваемых дней, хотя фактически работник будет отсутствовать шесть. При этом важно помнить, что работник не всегда обладает абсолютной свободой в дроблении отпуска.

«Ещё один нюанс. Работодатель имеет право отказаться от предоставления отпуска сотруднику, если отпуск делится на части», — отметил собеседник 360.ru.

К слову, нынешние майские праздники станут самыми короткими за 8 лет. Специально для отдыхающих Life.ru уже подготовил прогноз погоды на май 2026.

Больше новостей о недвижимости, ценах, личных финансах и бизнесе — в разделе «Экономика» на Life.ru.