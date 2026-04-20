Эксперт-криминалист объяснил, как муж и жена в Мытищах могли убить друг друга

В Мытищах актер Владислав Бенграф и его супруга Евгения закололи друг друга ножами во время ссоры. Криминалист Михаил Игнатов в воскресенье, 19 апреля, в интервью aif.ru назвал этот случай редким и выходящим из ряда вон.
— Это реально редкий случай, из ряда вон выходящий. Как правило, в домашних разборках мы видим одну жертву, кто-то кого убивает. Бывает, когда убийца, осознав, что совершил, сводит счеты с жизнью. А чтобы убили друг друга — явление крайне редкое, — сказал Игнатов в интервью.
Криминалист объяснил произошедшее возможным состоянием агонии или воздействием запрещенных веществ, которые притупляют болевой порог. По его словам, получив смертельное ранение, женщина могла не почувствовать его сразу, схватить нож и ударить противника куда придется. По роковому стечению обстоятельств удар пришелся в шею.
Игнатов также отметил, что возбужденные уголовные дела, скорее всего, будут прекращены в связи со смертью обвиняемых.
Двойное убийство произошло 19 апреля в подмосковных Мытищах. Владислав Бенграф и его жена Евгения погибли в ходе конфликта в квартире. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. В МЧС сообщили, что дверь в квартиру пришлось вскрывать. Прибывшие медики констатировали смерть обоих.
Позже стало известно, что Владислав Бенграф последние два дня жил у матери своей жены. По словам знакомых пары, в результате регулярных ссор девушка не выдержала и попросила его съехать. Мужчина перебрался к теще, поскольку отношения с собственной матерью у него были сложными.