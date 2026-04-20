«Идея нежизнеспособна»: Заслуженный учитель России выступил против «пятой четверти»

Он добавил, что ученики и учителя сильно утомляются за год, а в июне многие восстанавливают здоровье в лагерях. Кроме того, в большинстве регионов России летом работают школьные лагеря, где дети занимаются творчеством, ходят на экскурсии и полезно проводят время, так что потребность в дополнительном времени для творчества фактически закрыта, а введение «пятой четверти» просто сократит отдых.
«Ещё одна причина того, почему эта идея нежизнеспособна: в июне многие учителя задействованы на процедуре ОГЭ и ЕГЭ в качестве наблюдателей и организаторов. Они находятся в пунктах проведения экзаменов, и времени на “пятую четверть” у них может попросту не быть», — отметил эксперт в беседе с «Вечерней Москвой».
Напомним, ранее заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб призвал продлить на две недели учебный год в школах России. Он считает, что такие занятия должны быть внепредметными и творческими.
