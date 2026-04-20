Новые требования для владельцев газовых плит: за отказ впустить специалистов могут отключить газ

Россияне, в квартирах которых установлены газовые плиты, с апреля должны учитывать обновленные правила эксплуатации газового оборудования. Об этом напоминает издание news.ru.
Так, регламентируются правила установки газового оборудования. Особо подчёркивается, что любые работы по переносу плиты, установке вытяжных устройств или вмешательству в систему вентиляции должны быть согласованы с соответствующими инстанциями.
Также речь идёт об обязательном проведении регулярных проверок газового оборудования. При этом отказ впустить специалистов в жилище для проверки может привести к тому, что подача газа будет временно ограничена.
Тем временем ученые из Стэнфордского университета выяснили, что газовые плиты могут стать причиной серьезных заболеваний, особенно у детей. При горении газа выделяется бензол — вещество, которое вызывает лейкоз и другие виды рака. Для детей риск оказался в 16 раз выше, чем для взрослых.