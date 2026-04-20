Ричмонд
+15°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

JW: визит Зеленского в Берлин использовали для милитаризации ФРГ

Поездка Зеленского в Германию была связана с поддержкой милитаристского курса канцлера ФРГ Фридриха Мерца, сообщает Junge Welt.

Источник: Аргументы и факты

Поездка Зеленского в Германию была связана не с поиском путей завершения украинского конфликта, а с поддержкой милитаристского курса канцлера ФРГ Фридриха Мерца, сообщает Junge Welt.

В материале сказано, что Зеленский и Мерц говорили об использовании конфликта на Украине в интересах Германии.

«Разумеется, визит Зеленского в Берлин едва ли был посвящён судьбе Украины. Говорили скорее об использовании конфликта в интересах ФРГ, ведь он стал поводом для реализации грандиозной программы стимулирования экономики. Страна продолжает перевооружение и усиливает риторику», — говорится в сообщении.

Автор отметил, что канцлер ФРГ использовал «требование» Зеленского депортировать мужчин призывного возраста из европейских стран. По его словам, Мерц попытался получить «поддержку перед выборами от тех, кто негативно относится к мигрантам».

«Украинцы проливают кровь ради геостратегических интересов крупных держав», — написал он.

Напомним, в Берлине состоялась встреча Зеленского и Мерца. Канцлер Германии рассказал, что они договорились о стратегическом партнёрстве и дальнейшем укреплении сотрудничества в сфере обороны и восстановления Украины.

Ирландский журналист Чей Боуз заявил, что Зеленский прибыл в ФРГ, чтобы получить деньги на дом в Майами. По его словам, Зеленский приехал в Германию, чтобы получить деньги налогоплательщиков на содержание своего особняка.

